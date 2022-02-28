Каждый сейчас может поддержать охранников границы, перечислив средства на счета. Для этого открыли соответствующие счета в гривнах, долларах и евро.
Важно Monobank запустил сайт для тех, кто хочет помочь Украине из-за рубежа финансово
Собранные средства с этих счетов направят на укрепление потенциала пограничного ведомства. Об этом попросили в Государственной пограничной службе Украины.
Мы благодарим всех неравнодушных, кто в эти тяжелые дни поддерживают нас морально, информационно, молитвами, а также становясь в строй из резерва,
– отметили пограничники.
Банковские реквизиты для помощи пограничникам
Помощь в гривнах:
Одержувач: Військова частина 2144
Код ЄДРПОУ 14321653
Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172
Р/р UA918201720313241001301001123
Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"
Помощь в евро
Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA173052990000025308031000667
Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:
00886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBADEFF
Or 6231605145 – J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: CHASDEFX
Помощь в долларах
Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська, м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA113052990000025304041000253
Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS: 001-1-000080 – JP Morgan Chase Bank, New York, USA
SWIFT: CHASUS33
Or 890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Как еще помочь украинской армии финансово
Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии.
Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708
Подробнее об этом, как финансово поддержать украинскую армию – узнавайте по ссылке.
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