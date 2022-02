Каждый сейчас может поддержать охранников границы, перечислив средства на счета. Для этого открыли соответствующие счета в гривнах, долларах и евро.

Важно Monobank запустил сайт для тех, кто хочет помочь Украине из-за рубежа финансово

Собранные средства с этих счетов направят на укрепление потенциала пограничного ведомства. Об этом попросили в Государственной пограничной службе Украины.

Мы благодарим всех неравнодушных, кто в эти тяжелые дни поддерживают нас морально, информационно, молитвами, а также становясь в строй из резерва,

– отметили пограничники.

Банковские реквизиты для помощи пограничникам

Указанные ниже реквизиты для помощи пограничникам можно также получить по ссылке.

Помощь в гривнах:

Одержувач: Військова частина 2144

Код ЄДРПОУ 14321653

Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172

Р/р UA918201720313241001301001123

Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"

Помощь в евро

Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA173052990000025308031000667

Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

00886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

Or 6231605145 – J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT: CHASDEFX

Помощь в долларах

Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська, м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA113052990000025304041000253

Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS: 001-1-000080 – JP Morgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Or 890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N

Как еще помочь украинской армии финансово

Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Подробнее об этом, как финансово поддержать украинскую армию – узнавайте по ссылке.

