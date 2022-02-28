Об этом в своем телеграме сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Заметим, что сайт работает, в частности, и для украинских карт и банков.

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"Большое количество запросов на помощь из-за границы. Нам так сильно нужна ваша поддержка, дорогие друзья", – написал Гороховский. Он попросил украинцев распространить ссылку среди иностранцев.

Перевести средства можно по ссылке.

Мы сделали очень простую страницу на английском для тех, кто хочет помочь украинской армии в войне с Россией. Принимаем платежи с карты любого банка мира,

– сообщил Гороховский.

Как помочь армии

Напомним, что Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Детальнее об этом, как финансово поддержать украинскую армию – узнайте по ссылке.