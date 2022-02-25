Национальный банк Украины перечислил часть прибыли в распределение в Государственный бюджет Украины еще 24 февраля 2022 года.

К теме "Вернись живым": деньги с еПоддержки можно потратить на помощь украинской армии

"Это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные силы и каждый украинец", – прокомментировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Как помочь армии

Напомним, что Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Детальнее об этом, как финансово поддержать украинскую армию – узнайте по ссылке.