Для Вооруженных сил Украины можно перевести всю сумму – тысячу гривен или оставшиеся деньги. Сделать это можно по Portmone.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, сейчас очень тяжелое время для всех украинцев.

Важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск,

– подчеркнул он.

Федоров рассказал, что деньги можно выслать через Monobank, "Приватбанк", "Альфабанк". В Минцифре надеются, что к инициативе присоединятся и другие банки.

Послать деньги для ВСУ можно по ссылке .

Напомним! Воспользоваться поддержкой можно в случае, если у вас есть сертификат полной вакцинации.

Полный текст публикации:

Не поверите! Но мы запускаем обновленную услугу "Вернись живым": деньги с еПоддержки можно потратить на помощь украинской армии. Деньги можно перевести через Portmone – всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который у вас есть на банковской карте есть Поддержки.

Сделать это можно по ссылке. В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск. Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды.

Напомним, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 миллионов гривен в помощь украинской армии через фонд "Вернись живым". За сутки собрали больше денег, чем за весь год!

Вы можете также перевести деньги через еПоддержку, если у вас есть карта Monobank, "Приватбанка" или "Альфабанка". Ожидаем, что другие банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время.