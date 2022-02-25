Для Збройних сил України можна переказати всю суму – тисячу гривень або гроші, які залишилися. Зробити це можна через Portmone.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, наразі дуже важкий час для усіх українців.

Важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ,

– наголосив він.

Федоров розповів, що гроші можна надіслати через Monobank, "Приватбанк", "Альфабанк". У Мінцифри сподіваються, що до ініціативи долучаться й інші банки.

Надіслати гроші для ЗСУ можна за посиланням.

Нагадаємо! Скористатися єПідтримкою можна у випадку, коли ви маєте сертифікат повну вакцинацію.

Повний текст публікації:

Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу "Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Гроші можна переказати через Portmone – всю суму виплати у 1000 гривень або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки.

Зробити це можна за посиланням. У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Внески українців на потреби армії б'ють рекорди.

Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 мільйонів гривень на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За одну добу зібрали більше грошей, ніж за весь рік!

Ви можете також переказати гроші через єПідтримку, якщо у вас є картка Monobank, "Приватбанку" чи "Альфабанку". Очікуємо, що інші банки теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія". Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!