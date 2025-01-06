Таким образом россияне проводят рекрутинг в вооруженные силы России, особое внимание обращают на парней из старших классов. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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"Там вопрос один – вырастить из них "путинскую команду", которая потом должна пойти умирать на фронт. Это происходит от Мелитополя до Мариуполя "нон-стоп". Особенно сейчас, потому что пошло время рекрутинга в военные училища, высшие учебные заведения военной тематики", – подчеркнул он.

Пропаганда для детей

Петр Андрющенко отметил, что в 18 лет можно подписывать контракт и идти воевать в рядах вооруженных сил России. Оккупанты достаточно активно этим пользуются. Сначала такую пропаганду относительно подростков на оккупированных территориях враг проводил только в Мариуполе, потом начал двигаться и дошел до Мелитополя.

Этот процесс на оккупированных территориях имеет 3 составляющие. Первая – идеологическая составляющая. Детям вкладывают в головы, что якобы вооруженные силы России – это "великая армия". Вся идеология, которую рассказывают детям, подготовлена министерством образования России.

Далее начинается практика. Действуют милитаризованные лагеря со всевозможными играми. В школах на оккупированных территориях дети сдают так называемые нормативы на физкультуре, как метание гранаты на определенное расстояние. Кроме того, используют различные военные игры. В частности, лазертаг.

Детские игры, когда они бегают и стреляют друг в друга. К этому лазертагу привлекаются военные инструкторы, которые обучают тактике ведения боя в городских условиях. Дети потом играют в такие бои между собой,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Затем приходят военные и убеждают приобщаться к российской армии. Дети заканчивают школу, потом – или идут учиться на военных, или непосредственно вступают в ряды вооруженных сил России.