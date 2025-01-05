Оккупанты стремятся искоренить у детей любовь ко всему украинскому. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сказал 24 Каналу, что все началось с оккупации Донецка в 2014 году.

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Как враг пытается "перевоспитать" украинских детей

Россияне стремятся сделать с мариупольскими детьми то же самое, что и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года – полностью "перевоспитать", то есть внушить ненависть ко всему украинскому и демилитаризовать.

Все начинается с детского сада, но особое внимание уделяется подросткам, тем, кто пойдет учиться в так называемые "университеты". Россияне выделяют эту категорию, чтобы "не упустить момент", как они сами же говорят. Хотят сделать их настоящими патриотами России.

Все украинцы видели, что россияне сделали с детьми Донецка. Они были самыми жестокими из тех, кто был среди так называемых ДНРовцев в Мариуполе. Эти дети с 2014 года росли в ненависти, полной пропаганде российской пропагандистской машины, и соответственно это сейчас происходит,

– отметил Дмитрий Забавин.

Под видом "экскурсий" по России россияне вывозят детей и насаждают в их головы пророссийские нарративы. Возят, в частности, в Питер, который для Мариуполя якобы является куратором его восстановления. На самом деле происходит традиционное отмывание средств. За всем стоит губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе россияне депортируют семьи, чьи родственники служат в ВСУ, или же им предлагают идти на сотрудничество с ФСБ и принять участие в вербовке украинского военного.