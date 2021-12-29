Признал сам: первым во Львов Омикрон привез депутат горсовета

Депутат Львовского городского совета Андриян Гутник заявил, что заболел штаммом коронавируса Омикрон. По его словам, инфекцию у него диагностировали после поездки в Италию.

В то же время "свободовец" признался, что именно он привез опасный вариант COVID-19, ведь стал первым в городе, кто им заразился. Об этом он сообщил в социальных сетях 29 декабря.

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Случай подтвердили медики

Подтвердила информацию о случае Омикрона и руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Наталья Иванченко-Тимко.

На Львовщине выявлен первый случай COVID-19 вызванный штаммом Омикрон. Мужчина в возрасте 50 лет в пределах инкубационного периода путешествовал в Италию. Первыми симптомами было повышение температуры тела, заложенность носа. Отмечалось легкое течение болезни. Лечился амбулаторно. Эпидемиологи продолжают проведение эпидрасследования,

– отметила она.

Наталья Иванченко-Тимко добавила, что с целью профилактики заболевания необходимы:

Вакцинация;

Маска;

Социальная дистанция;

Гигиена рук.

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Омикрон в Украине: что известно

18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине подтвердили первый случай инфицирования штаммом Омикрон. Министр здравоохранения заявил, что инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

21 декабря больной уже выздоровел. 41-летний больной сначала лечился в частной клинике "Обериг". Поскольку течение заболевания у пациента было легким, его отпустили из стационара домой. В частности благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест.

24 декабря в министерстве заявили, что пока не берутся прогнозировать распространение штамма коронавируса Омикрон в Украине. Тогда Игорь Кузин заявлял, что Омикрон почти вдвое заразнее штамма Дельта.

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