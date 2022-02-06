Проблемы со здоровьем: в приюте Львовщины медведи не залегли в спячку

Погода или ненастье, но медведи в холодную пору времени спят. Однако, как оказалось, не всегда и не все.

В зимнюю спячку впали почти все подопечные медвежьего приюта "Домажир" Львовской области. Их здесь практически три десятка и каждый имеет свою берлогу.

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Однако самым маленьким медвежонкам не спится. Они забавляются, озорствуют и действительно радуются снегу и зиме.

Сон нарушился из-за возраста медведей

Руководитель службы по уходу за животными Наталья Галайко рассказала, что медведей изъяли от мамы-медведицы в очень молодом возрасте – примерно одномесячном.

Медвежата в таком возрасте без медведицы не уходят в зимний сон,

– подчеркнула она.

Недавно животным исполнился годик. Это 3 мальчика и 1 девочка. В приют медвежата попали истощенные. Раньше жили в неподходящих условиях. Так что и естественные медвежьи инстинкты, такие как впадание в спячку, у них недоразвиты.

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"Прибыли они в 5-месячном возрасте. Где-то конец июня – начало июля и они имели примерно 25 – 27 килограммов. Сейчас они набрали достаточно много веса. Это где-то примерно 80 – 90 килограммов. Может и больше", – отметила руководитель службы по уходу за животными.

От чего зависит сон животных

Сон косолапых длится 3 месяца. Посетителей здесь сейчас не принимают, ждут пока наступит весна и большинство медведей проснется.

По словам директора медвежьего приюта Игоря Николина, обычно сезон начинаем 1 марта. "Очень рады первым посетителям, потому что делаем маленький праздник "Проснись, медвежонок", – добавил он.

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"В настоящее время первых посетителей мы приглашаем приходить к нам и таким образом рассказываем, как прошел сон, кто еще отдыхает", – отметил директор.

Когда начнут просыпаться медведи, зависит от температуры воздуха и покоя вокруг. Малых же медвежат уже собираются перевести в большой лесной вольер. Кто знает, возможно следующей зимой они погрузятся в глубокий медвежий сон.