Пуля пробила голову: бойцу с Львовщины, в которого попал снайпер, собирают деньги на лечение

На Донбассе 29 августа вражеский снайпер попал в голову 27-летнему жителю Львовщины Андрею Дячишину. Боец сейчас находится в коме. На его лечение объявили денежный сбор.

Защитник получил ранение, несовместимое с жизнью, однако он таки выжил. Бойца выхаживают врачи Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова.

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На лечение защитника объявили денежный сбор

В Днепре медики больницы имени Мечникова борются за жизнь 27-летнего Андрея Дячишина. Защитника 29 августа тяжело ранил снайпер в Донецкой области. По словам главного врача медучреждения Сергея Рыженко, пуля попала бойцу в голову.

Сразу с позиции, после оказания первой медицинской помощи, организована эвакуация в больницу Мечникова. Доставлен в крайне тяжелом состоянии – кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация,

– отметил врач Сергей Рыженко.

Нейрохирурги провели раненому защитнику многочасовую операцию. По словам медика, пуля вошла в височно-теменную область слева и вышла с другой стороны черепа. Сейчас состояние бойца медленно стабилизируется.

Во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий добавили, что Андрей Дячишин служит в 24 ОМБр имени короля Даниила Галицкого. Он – сирота. Боец защищает Украину с 2014 года. Его уже дважды ранили на Донбассе.

"Андрей получил ранение, несовместимое с жизнью, но выжил... Сейчас он находится в больнице имени Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы наш Защитник ЖИЛ!", – добавили в центре.

Всех, кому не безразлична судьба бойца, призывают помочь ему в лечении. Деньги можно переслать на карточку сестры Андрея Дячишина: 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Николаевна.

Текст сообщения Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий

29 августа был тяжело ранен боец 24 ОМБр имени короля Даниила – Андрей Дячишин.

Андрей из Львовской области, ему 27 лет. На войне – с 2014, защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, но выжил...

На данный момент он находится в больнице им. Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы наш Защитник ЖИЛ! Призываем всех, кому не безразлична судьба бойца, помочь финансово!

5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Николаевна (сестра Андрея). Держись, Воин!