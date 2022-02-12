Пытался перейти путь: на Львовщине под колесами поезда погиб мужчина

В Самборе 11 февраля поезд насмерть сбил мужчину. Он пытался перейти путь по нерегулируемому пешеходному переходу, но не успел.

На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас они устанавливают личность погибшего.

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Поезд насмерть сбил мужчину

Смертельная авария случилась в 19:45 на перегоне "Львов – Сянки" в городе Самбор. Там пассажирский электропоезд сбил неизвестного мужчину. От тяжелых травм он скончался на месте.

Следователи Самборского райотдела полиции установили, что погибший переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина погиб под колесами поезда / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной гибели людей является наезд поездов. Поэтому необходимо быть очень внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.