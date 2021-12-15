В Ратуше вручили Премию Львова – города литературы ЮНЕСКО
Источник:Львовский горсовет
В стенах мэрии 14 декабря состоялась торжественная церемония вручения Премии Львова – города литературы ЮНЕСКО. Это крупнейшая литературная награда, которую присуждает городская власть в Украине.
Размер основной денежной награды составляет 150 тысяч гривен. Мероприятие посетил мэр Львова Андрей Садовый.
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Вручили премию Львова – города литературы ЮНЕСКО
Садовый рассказал, что во Львове в следующем году хотят открыть не просто несколько книжных магазинов или медиатек.
Мы хотим сделать пространства, в которые люди хотят прийти, и из которых не хотят выходить. Мы объявили инвестиционный конкурс на помещение на улице Гнатюка. Должно быть современное пространство для чтения,
– заметил городской глава.
По его словам, вероятно, в следующем году Премию Львова – города литературы ЮНЕСКО будут присуждать уже там.
"Мы очень вас любим и спасибо вам за ваш труд не просто словами, а деньгами", – подытожил Садовый.
Смотрите видео, как вручали Премию Львова – города литературы ЮНЕСКО:
После городской глава вручил главную статуэтку и 150 тысяч гривен премии победителю. В этом году ее получил Сергей Осока за сборник "Три лини для Марії" (Издательство Старого Льва).
"Я очень приятно поражен, я поражен. Очень благодарен всем. Мне очень приятно получить такую престижную награду", – отметил писатель-победитель.
Кроме этого, состоялось вручение спецотметки в размере 50 тысяч гривен. Ее присудили Ирине Шуваловой за сборник "Каміньсадліс" (Издательство Старого Льва).Интересно! В этом году участие в конкурсе принимали 104 издания. Жюри Премии Львов – город литературы ЮНЕСКО в составе Ирины Старовойт, Александра Бороня, Софии Филоненко, Даниила Ильницкого и Остапа Сливинского из 30 претендентов длинного списка выбрал только 12 номинантов.
Смотрите фото с Премии Львова – города литературы ЮНЕСКО / Фото Романа Балука