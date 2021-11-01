В результате жуткого тройного ДТП на Львовщине травмировалась 17-летняя девушка
Источник:полиция Львовщины
В Яворовском районе Львовщины 31 октября произошло тройное ДТП – столкнулись легковушка Ford и 2 автомобиля Volkswagen. 17-летняя пассажирка попала в больницу.
Авария произошла примерно в 21:50. Автомобили столкнулись возле села Черчик.
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17-летняя девушка попала в больницу
Вблизи села Черчик примерно в 21:50 столкнулись 3 автомобиля:
- Ford Focus, которым управлял 26-летний житель одного из сел Яворовского района;
- 2 автомобиля Volkswagen Sharan. За рулем одного из них находился 18-летний житель Новояворовска, а другим управлял 19-летний житель одного из сел Яворовского района.
В результате сокрушительной аварии травмировалась 17-летняя пассажирка одного из Volkswagen. Медики скорой отвезли ее в больницу.
На дороге столкнулись сразу 3 автомобиля / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, что грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.
Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Несовершеннолетняя пассажирка попала в больницу / Фото полиции Львовской области