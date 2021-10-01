Ряд львовских улиц 1 октября останется без света: адреса
1 октября 2021 , 12:18Читати новину українською
Источник:Горячая линия Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго продолжают ремонтировать электросети города. Поэтому 1 октября во Львове ряд улиц временно останется без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Во Львове из-за велогонок общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Симоненко – дома № 1, 4 – 10;
- улица Кульпарковская – дома № 35 – 37, 200;
- улица Владимира Великого – дома № 73, 75, 81, 93, 101, 117 – 125а;
- улица Перемышская – дома № 2 – 16;
- улица Коновальца – дома № 79 – 85а, 85б, 85в;
- улица Чупринки – дома № 106 – 112;
- улица Повстанська – дома № 9а – 17;
- улица Пулюя – дома № 30 – 40;
- улица Научная – дома № 17 – 45;
- улица Скисная – дом № 1;
- улица Героев УПА – дом № 80;
- улица Айвазовского – дома № 10, 12;
- улица Солнечная – дом № 41;
- улица Музыки – дома № 34, 36;
- улица Драй-Хмары – все дома;
- улица Лиская – все дома;
- улица Полищука – дома № 76, 78;
- улица Боберского – дома № 1 – 19;
- улица Зерова – дома № 7 – 15, 26 – 30;
- улица Здоровья – все дома;
- улица Левинского – дома № 1 – 4, 6;
- улица Киевская – дома № 1 – 7;
- улица Глубокая – дома № 18, 20, 19 – 29;
- улица Новый Свет – дома № 3 – 8, 12.