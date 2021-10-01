Ряд львовских улиц 1 октября останется без света: адреса

1 октября 2021 , 12:18
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Источник:

Горячая линия Львовоблэнерго

Специалисты Львовоблэнерго продолжают ремонтировать электросети города. Поэтому 1 октября во Львове ряд улиц временно останется без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

Интересно Во Львове из-за велогонок общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам

Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Симоненко – дома № 1, 4 – 10;
  • улица Кульпарковская – дома № 35 – 37, 200;
  • улица Владимира Великого – дома № 73, 75, 81, 93, 101, 117 – 125а;
  • улица Перемышская – дома № 2 – 16;
  • улица Коновальца – дома № 79 – 85а, 85б, 85в;
  • улица Чупринки – дома № 106 – 112;
  • улица Повстанська – дома № 9а – 17;
  • улица Пулюя – дома № 30 – 40;
  • улица Научная – дома № 17 – 45;
  • улица Скисная – дом № 1;
  • улица Героев УПА – дом № 80;
  • улица Айвазовского – дома № 10, 12;
  • улица Солнечная – дом № 41;
  • улица Музыки – дома № 34, 36;
  • улица Драй-Хмары – все дома;
  • улица Лиская – все дома;
  • улица Полищука – дома № 76, 78;
  • улица Боберского – дома № 1 – 19;
  • улица Зерова – дома № 7 – 15, 26 – 30;
  • улица Здоровья – все дома;
  • улица Левинского – дома № 1 – 4, 6;
  • улица Киевская – дома № 1 – 7;
  • улица Глубокая – дома № 18, 20, 19 – 29;
  • улица Новый Свет – дома № 3 – 8, 12.
Заметьте! Чтобы заранее узнавать информацию о плановых ремонтных работах, аварийных отключениях света и подавать показатели электросчетчика, следует зарегистрироваться в сервисах Львовоблэнерго в телеграме и вайбере. О времени восстановления электроснабжения можно посмотреть на сайте компании в веб-чате и в разделе "Почему нет света".
Автор: Ольга Котів