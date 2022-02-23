Российское консульство во Львове сжигает документы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 23 февраля получила сообщение о пожаре возле Генконсульства России во Львове. Однако по прибытии оказалось, что работники посольства сжигали что-то в бочке перед ведомством.

Информацию об этом подтвердили спасатели. Пресс-секретарь ГУ ГСЧС отметил, что на территорию консульства пожарных не пустили.

К теме Выключили телефонную связь: Генконсульство России во Львове прекратило работу

Туровцев сказал, что к ним вышел представитель посольства и сообщил, что все в порядке и помощь пожарных не нужна.

Спасатели получили вызов о пожаре в консульстве России: смотрите видео

Работники посольства сбежали

Экс-министр внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пожара действительно нет. По его словам, работники Генконсульства сжигают документы перед побегом.

"По данным полиции, вчера (22 февраля – 24 канал) все работники посольства, кроме охранников, уехали из Львова", – написал он.

Кроме этого, есть информация, что работники посольства России во Львове 22 февраля выносили пачками документы на улицу перед ведомством.

Пожарные и спасатели приехали в посольство России / Фото Игоря Зинкевича

Документы жгли и в Одессе

На территории российского посольства в Одессе 22 февраля сжигали бумаги. Кроме этого, оттуда вывозили коробки. Там, вероятно, могли быть документы. Очевидцы обнародовали видео, где видно, как мужчина бросал в огонь бумагу, а другой ходил с садовым орудием и поправлял костер.