Інформацію про це підтвердили рятувальники. Прессекретар ГУ ДСНС зазначив, що на територію консульства пожежників не пустили.

До теми Вимкнули телефонний зв'язок: Генконсульство Росії у Львові припинило роботу

Туровцев сказав, що до них вийшов представник посольства й повідомив, що все гаразд і допомога пожежників не потрібна.

Рятувальники отримали виклик про пожежу в консульстві Росії: дивіться відео

Працівники посольства втекли

Ексзаступник мінстра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що пожежі справді немає. За його словами, працівники Генконсульства спалюють документи перед втечею.

"За даними поліції, вчора (22 лютого – 24 канал) всі працівники посольства, крім охоронців, поїхали зі Львова", – написав він.