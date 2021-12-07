Садовый чувственно поздравил жену с именинами: волшебное фото

Украинцы 7 декабря чествуют святую Екатерину Александрийскую – одну из самых известных христианских великомучениц. Мэр Львова Андрей Садовый вдохновенно поздравил свою жену с именинами.

Мэр опубликовал свое поздравление в фейсбуке. К посту он прикрепил очаровательное фото.

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Садовый поздравил жену с именинами

Мэр Львова Андрей Садовый 7 декабря остроумно и мило поздравил свою жену Екатерину Кит-Садовую с именинами.

Поздравляю всех! Люблю только одну Екатерину Кит. Спасибо, что идешь со мной и открываешь мир, который делает нас лучше! P.S. И традиционно. Екатерина – это диагноз. Смиритесь с этим и наслаждайтесь,

– заметил мэр.

Городской глава предложил отпраздновать этот день визитом в музей Михаила Дзындры, так как в этом году исполняется 100 лет со дня рождения художника.

Свой пост мэр завершил великолепной фотографией. На ней он позирует вместе с женой возле скульптуры Михаила Дзиндры.



Андрей Садовый вместе с женой Екатериной Кит-Садовой / Фото Андрея Садового

Текст сообщения Андрея Садового:

Поздравляю всех! Люблю только одну Екатерину Кит. Спасибо, что идешь со мной и открываешь мир, который делает нас лучше!

P.S. И традиционно. Екатерина – это диагноз. Смиритесь с этим и наслаждайтесь.

P.P.S. Отпраздновать предлагаю визитом в музей Дзиндры. В этом году отмечаем 100 лет со дня рождения художника.