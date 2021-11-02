Садовый рассказал, когда во Львове возобновят очное обучение

В настоящее время Львов находится в красной карантинной зоне. Все школьники города учатся дистанционно. Мэр города Андрей Садовый рассказал, при каких условиях школы вернутся к очной учебе.

По словам мэра, учебные заведения должны быть готовы к возобновлению очного обучения. Во всех школах коллективам нужно быть 100% вакцинированными.

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Садовый рассказал, что он за последние дни получил десятки звонков и обращений относительно карантинных ограничений, которые ввела городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Родители недовольны тем, что дети, особенно младшие классы, вынуждены учиться дистанционно. Я – папа и, откровенно говоря, тоже не верю в производительность этого процесса и хочу поскорее вернуться к нормальной жизни,

– добавил городской голова.

По его словам, в противовес обращениям родителей есть обращения медиков, которые лечат больных коронавирусом.

"Вы понимаете, наверное, что люди попадают в больницу в тяжелых и очень тяжелых состояниях. Еще на прошлой неделе врачи просили нас вообще закрыть город на жесткий локдаун. Среди этих двух огней надо находить компромиссы", – отметил мэр.

Садовый добавил, что городские власти ежедневно общаются с представителями разных сфер, ища правильные решения относительно карантина.

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Во Львове готовы возобновить очное обучение

Садовый рассказал, что во Львове готовы возобновить обучение в очном режиме, как только динамика госпитализаций стабилизируется.

"Но правила красной зоны, которые утвердил Кабмин, никто не отменял. Поэтому все заведения должны быть на 100% готовы", – добавил городской голова.

Речь идет о том, что все работники школ должны быть привиты двумя дозами вакцины. По словам мэра, это единственное условие, при котором во Львове смогут восстановить нормальный учебный процесс.

"Все теории насчет экономии газа на школах – это хорошая попытка нивелировать риски от болезни, с которой живем уже почти 2 года. Но эта тема не стоит выеденного яйца. Не тратьте силы. Львов никогда не экономил на образовании. Этого не было и не будет!", – отметил Садовый.

По словам городского головы, он будет предлагать комиссии ТЭБ и ЧС ослабить карантинные ограничения. В городе рассматривают возможность использовать зарубежный опыт и на первом этапе открыть индивидуальное посещение галерей и музеев по предварительной записи и при полной вакцинации.

"Как только ситуация в больницах стабилизируется, все заведения откроются для посетителей. Но опять же есть одно ключевое требование – 100% вакцинация", – отметил Садовый.

Мэр подытожил, что для того, чтобы защищать права людей, нужно чтобы было кого защищать. Поэтому он призвал львовян беречь себя и не пренебрегать здоровьем.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала