Петицию зарегистрировали 2 ноября в Единой системе местных петиций. Ее автор Анна Косарева убеждает, что школы во Львове перевели на дистанционное обучение вопреки изменениям в постановлении Кабмина и многочисленных рекомендаций UNICEF.

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Во Львове требуют возобновить очное обучение в школах

Косарева рассказала, что изменения в постановление Кабмина внесли еще в начале сентября. Они разрешили работу образовательных учреждений в красной карантинной зоне при условии 100% вакцинации коллектива.

Автор петиции отметила, что возможность продолжать работу очно побудила большинство педагогов сделать прививку против коронавируса. Однако в Львове школы и внешкольные учреждения отправили на досрочные каникулы на неделю раньше объявления красной зоны в городе.

А с 1 ноября школы перевели на дистанционное обучение. Вопреки изменениям в постановлении Кабинета Министров и многочисленных рекомендаций UNICEF не закрывать школы,

– говорится в петиции.

Косарева отметила, что обучение с помощью дистанционных технологий бьет по семьям с детьми младшего школьного возраста и социально незащищенным слоям населения. Кроме этого, по ее словам, каждый день дистанционного обучения только углубляет социальное неравенство в доступе к образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

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Петиция собрала почти 300 подписей

В петиции говорится, что учебный год 2021 – 2022 является третьим годом подряд, во время которого закрывают школы. По мнению автора петиции, многочисленные исследования подтвердили, что дистанционное образование значительно не влияет на распространение COVID-19. Кроме этого постоянное прерывание учебного процесса имеет длительные, отложенные последствия.

"Мы просим открыть образовательные учреждения со 100% вакцинированного персонала. С контролем по соблюдению социальной дистанции, гигиенических норм и масочного режима. Но вернуть всем детям право на получение образования", – добавила Косарева.

По состоянию на 17:00 2 октября петиция собрала 278 подписей. Для того, чтобы Львовская мэрия ее рассмотрела, нужно, чтобы ее поддержали 500 человек. Сбор продлится в течение 60 дней.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала