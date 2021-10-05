Садовый встретился с представителями Госдепа и Посольства США: о чем говорили

Во Львове 5 октября состоялась встреча городского головы Андрея Садового с представителями Госдепартамента и Посольства США в Украине. В частности, во время нее обсудили вопрос сохранения еврейского наследия.

По словам Садового, история Львова – уникальна. По его мнению, встреча даст городу новый импульс.

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На встрече обсудили сохранение еврейского наследия

Мэр Львова Андрей Садовый и первый заместитель городского головы Андрей Москаленко 5 октября встретились с представителями Госдепа и Посольства США в Украине. Со стороны иностранной делегации прибыли:

специальная посланница по вопросам чествования памяти о Холокосте, которая представляет Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Эллен Джермейн;

председатель Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Пол Пэкер;

сотрудники политического отдела Посольства США Эмили Либрук и Владимир Пасичник.

Во время встречи обсудили вопрос сохранения еврейского наследия и договорились о сотрудничестве в этой сфере. По словам Садового, когда вместе со Львовом США и Израиль, то в городе все это может засиять.

Это бриллиант. И этот бриллиант хотят увидеть миллионы людей в мире. Потому что история Львова уникальна. И много собственно исторической еврейской памяти имеют во Львове свои корни,

– добавил мэр.

По мнению Садового, визит представителей Госдепа и Посольства США в Украину даст городу нужен импульс.

Смотрите фото встречи / Фото Александра Мазуренко