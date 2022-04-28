Садовый встретился с представителями Швеции и обсудил ключевые гуманитарные нужды Львова
Источник:Львовский горсовет
Во Львов 27 апреля приехали представители Швеции. Мэр Андрей Садовый обсудил с ними ключевые гуманитарные проблемы города.
Во Львов приехали директор по гуманитарным вопросам Министерства иностранных дел Швеции Фредрик Ли-Ольссон, директор по гуманитарной помощи SIDA Якоб Вернерман и заместитель посла Швеции в Украине Катя Салсбек. Их визит состоялся в контексте подготовки к гуманитарной донорской конференции для Украины, организованной Швецией и Польшей.
Заметьте Это особая война, – Садовый призвал ЕС помочь с послевоенным восстановлением украинских городов
Садовый встретился со шведской делегацией
Мэр Львова во время встречи с представителями Швеции представил главные проекты, над которыми сейчас работает город, и обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются украинские общины. По его словам, приоритетами являются:
- забота об украинцах, потерявших дом;
- реабилитация и лечение тяжелых военных травм, с которыми сейчас работают львовские медики;
- восстановление экономики, чтобы государство имело ресурсы для базовых нужд.
Важно также понимать, что мы не можем постоянно жить на международной помощи. Должны самостоятельно запускать новые производства и укреплять экономику. Вместе победим!,
– подытожил Садовый.
Обратите внимание, что Швеция вместе с Польшей организуют гуманитарную донорскую конференцию для Украины. Она будет проходить в партнерстве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Конференция должна пройти в Варшаве 5 мая.
Швецию будет представлять премьер-министр Магдалена Андерссон. Конференция будет служить платформой для предоставления необходимых дополнительных средств для поддержки гуманитарной помощи Украине на основе обновленного обращения ООН.
Садовый встретился с представителями Швеции / Фото Романа Балука