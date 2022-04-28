Садовый встретился с представителями Швеции и обсудил ключевые гуманитарные нужды Львова

Во Львов 27 апреля приехали представители Швеции. Мэр Андрей Садовый обсудил с ними ключевые гуманитарные проблемы города.

Во Львов приехали директор по гуманитарным вопросам Министерства иностранных дел Швеции Фредрик Ли-Ольссон, директор по гуманитарной помощи SIDA Якоб Вернерман и заместитель посла Швеции в Украине Катя Салсбек. Их визит состоялся в контексте подготовки к гуманитарной донорской конференции для Украины, организованной Швецией и Польшей.

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Садовый встретился со шведской делегацией

Мэр Львова во время встречи с представителями Швеции представил главные проекты, над которыми сейчас работает город, и обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются украинские общины. По его словам, приоритетами являются:

забота об украинцах, потерявших дом;

реабилитация и лечение тяжелых военных травм, с которыми сейчас работают львовские медики;

восстановление экономики, чтобы государство имело ресурсы для базовых нужд.

Важно также понимать, что мы не можем постоянно жить на международной помощи. Должны самостоятельно запускать новые производства и укреплять экономику. Вместе победим!,

– подытожил Садовый.

Обратите внимание, что Швеция вместе с Польшей организуют гуманитарную донорскую конференцию для Украины. Она будет проходить в партнерстве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Конференция должна пройти в Варшаве 5 мая.

Швецию будет представлять премьер-министр Магдалена Андерссон. Конференция будет служить платформой для предоставления необходимых дополнительных средств для поддержки гуманитарной помощи Украине на основе обновленного обращения ООН.

Садовый встретился с представителями Швеции / Фото Романа Балука

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