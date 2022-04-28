До Львова приїхали директор з гуманітарних питань Міністерства закордонних справ Швеції Фредрік Лі-Ольссон, директор з гуманітарної допомоги SIDA Якоб Вернерман та заступниця посла Швеції в Україні Катя Салсбек. Їхній візит відбувся в контексті підготовки до гуманітарної донорської конференції для України, яку організовують Швеція та Польща.

Зауважте Це особлива війна, – Садовий закликав ЄС допомогти з повоєнною відбудовою українських міст

Садовий зустрівся зі шведською делегацією

Мер Львова під час зустрічі з представниками Швеції презентував головні проєкти, над якими зараз працює місто, та окреслив ключові проблеми, з якими стикаються українські громади. За його словами, пріоритетами є:

турбота про українців, які втратили дім;

реабілітація і лікування важких військових травм, з якими вже зараз працюють львівські медики;

відновлення економіки, щоб держава мала ресурси для базових потреб.

Важливо також розуміти, що ми не можемо весь час жити на міжнародній допомозі. Маємо самостійно запускати нові виробництва, і зміцнювати економіку. Разом переможемо!,

– підсумував Садовий.

Зауважте, Швеція разом із Польщею організовують гуманітарну донорську конференцію для України. Вона відбуватиметься у партнерстві з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Конференція повинна відбутися у Варшаві 5 травня.

Швецію представлятиме прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон. Конференція слугуватиме платформою для надання необхідних додаткових коштів для підтримки гуманітарної допомоги Україні на основі оновленого звернення ООН.

Садовий зустрівся з представниками Швеції / Фото Романа Балука

Варто подивитися – "Готується важливе рішення ЄС": Зеленський звернувся до українців 27 квітня