Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Такий заклик до представників місцевих влад та організацій ЄС він озвучив на засіданні Європейського комітету регіонів, передає 24 канал.

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Він наголосив, що для нас важливою є економічна підтримка, щоб Україна не просила кошти і ми вже зараз починали відбудовувати економіку.

Сьогодні до Львова приїжджає багато підприємств, зруйнованих у гарячих точках, і ми їм максимально допомагаємо. І тут важливо, щоб були відповідні програми від ЄС для підтримки українського бізнесу, щоб наша економіка почала оживати Андрій Садовий Міський голова Львова

Він також подякував європейським містам за допомогу, підтримку та солідарність у війні з Росією. Очільник міста закликав максимально блокувати все, що пов'язано з цією країною.

Це особлива війна, тому що сьогодні українці воюють за вільний світ, за демократію, за право бути вільним народом та жити у вільному світі,

– заявив він.

Саме тому символом підтримки України і буде тотальне блокування усього, що стосується Росії: їхні культурні, міжнародні, будь-які ініціативи.

"Тому що ця війна – ідеологічна, це – війна тиранії проти демократії", – додав Садовий.

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