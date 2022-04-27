Про це розповів російських опозиційний правозахисник Марк Фейгін. В ефірі 24 каналу він сказав, як це можна зробити.
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Чим Росія відрізняється від Північної Кореї – у неї всі грошики ззовні, не всередині (країни – 24 канал),
– зазначив Фейгін.
Він пояснив, що 350 мільярдів доларів заморожених резервів Центрального банку Росії перебувають у США. Вони вкладені у цінні папери.
Їх можна використати на ленд-ліз та на відновлення інфраструктури України, яку зруйнували російські війська.
"Щоб зрозуміти – багато це чи мало, потрібно почати їх витрачати. Ба більше, за різними оцінками, загалом до 2 трильйонів доларів російських грошей перебуває поза межами Росії", – додав він.
Чи зможе Україна отримати репарації від Росії: коротко
- Кожного дня Україна втрачає мільярди гривень через війну. Мета України – покрити всі ці збитки за кошти країни-агресорки.
- Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі єдиного механізму, як це зробити, немає.
- Одним з варіантів є добровільна згода Росії на виплату компенсацій.
- Іншим варіантом є передача заморожених російських активів нашими міжнародними партнерами.
Як Україна зможе отримати репарації від Росії: дивіться відео