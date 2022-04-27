Об этом рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. В эфире 24 канала он сказал, как это можно сделать.
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Чем Россия отличается от Северной Кореи – у нее все денежки извне, не внутри (страны – 24 канал),
– отметил Фейгин.
Он пояснил, что 350 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка России находятся в США. Они вложены в ценные бумаги.
Их можно использовать на ленд-лиз и восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушили российские войска.
"Чтобы понять – много это или мало, нужно начать их тратить. Более того, по разным оценкам, в общей сложности до 2 триллионов долларов российских денег находится за пределами России", – добавил он.
Сможет ли Украина получить репарации от России: коротко
- Каждый день Украина теряет миллиарды гривен из-за войны. Цель Украины – покрыть все эти убытки за средства страны-агрессора.
- Министр юстиции Денис Малюска отметил, что пока единого механизма, как это сделать, нет.
- Одним из вариантов есть добровольное согласие России на выплату компенсаций.
- Другим вариантом является передача замороженных российских активов нашим международным партнерам.
Как Украина сможет получить репарации от России: смотрите видео