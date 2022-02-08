СБУ разоблачила во Львове международный канал поставки тяжелых наркотиков
Источник:Управление СБУ во Львовской области
Сотрудники СБУ разоблачили канал поставки тяжелых наркотиков из Европы. Запрещенные вещества посылали во Львов под видом бытовой техники.
Одному из злоумышленников уже сообщили о подозрении. Расследование проводили сотрудники СБУ при содействии Львовской таможни.
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Наркотики отправляли по почте
Сотрудники СБУ нейтрализовали преступную группу, занимавшуюся международными поставками и сбытом оптовых партий наркотиков и психотропов. Злоумышленники переправляли запрещенные вещества в Украину под видом почтовых отправлений с бытовой техникой. По предварительным данным, их "доходы" составляли более миллиона гривен в месяц.
Членами наркогруппировки были несколько жителей разных регионов Украины. Они организовали ввоз из-за границы экстази и других наркосодержащих таблеток. В частности, злоумышленники "работали" на Киевщине. Товар для продажи они получали от своих иностранных подельников. Для этого они использовали сервисы международной почтовой связи.
Чтобы скрыть содержимое отправлений, в таможенную декларацию вносили ложные данные. Во время осмотра очередной одной из посылок на пункте пропуска "Львов-Почтовый" правоохранители обнаружили партию наркотиков, спрятавших внутри бытовых приборов. Кроме того, во время обысков в жилье одного из организаторов преступной группы изъяли:
- свыше 10 тысяч таблеток, содержащих психотропные вещества;
- 200 граммов экстази, подготовленных к продаже.
Смотрите фото, что нашли правоохранители / Фото СБУ
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Задержанному сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:
- Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Статья предусматривает наказание – от 8 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
- Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Наказание за такое преступление – от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются привлечь к ответственности других участников наркогруппировки.