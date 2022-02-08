СБУ викрила у Львові міжнародний канал постачання важких наркотиків

Співробітники СБУ викрили канал постачання важких наркотиків з Європи. Заборонені речовини надсилали у Львів під виглядом побутової техніки.

Одному зі зловмисників вже повідомили про підозру. Розслідування проводили співробітники СБУ за сприяння Львівської митниці.

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Наркотики надсилали через пошту

Співробітники СБУ нейтралізували злочинну групу, яка займалась міжнародними постачанням та збутом гуртових партій наркотиків і психотропів. Зловмисники переправляли заборонені речовини в Україну під виглядом поштових відправлень з побутовою технікою. За попередніми даними, їхні "прибутки" становили понад мільйон гривень на місяць.

Членами наркоугруповання були декілька жителів різних регіонів України. Вони організували ввезення із-за кордону екстазі та інших наркомістких таблеток. Зокрема зловмисники "працювали" на Київщині. Товар для продажу вони отримували від своїх іноземних спільників. Для цього ті використовували сервіси міжнародного поштового зв'язку.

Щоб приховати вміст відправлень, до митної декларації вносили неправдиві дані. Під час огляду чергової однієї з посилок на пункті пропуску "Львів-Поштовий" правоохоронці знайшли партію наркотиків, які заховали всередині побутових приладів. Окрім того, під час обшуків у помешканні одного з організаторів злочинної групи вилучили:

понад 10 тисяч таблеток, які містять психотропні речовини;

200 грамів екстазі, підготовлених до продажу.

Дивіться фото, що саме знайшли правоохоронці / Фото СБУ

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Затриманому повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів. Стаття передбачає покарання – від 8 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Покарання за такий злочин – від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються притягнути до відповідальності й інших учасників наркоугруповання.