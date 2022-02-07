До злочинної групи належали колишні працівники одного з районних управлінь поліції у Львівській області. Мовиться про керівника оперативного підрозділу та трьох його підлеглих.

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Як чинили правоохоронці

Поліцейські впродовж 2020 – 2021 років реалізували у Львові схему з продажу заборонених речовин. Вони постачали наркозалежним амфетамін, "солі", "Альфа PVP", героїн та метадон.

Крім цього, колишні правоохоронці фальсифікували кримінальні провадження, щоб збільшувати "продуктивність" роботи. Чоловіки платили людям, щоб ті зізнавались у злочинах, яких насправді не скоювали.

Що загрожує чоловікам

Злочинну групу викрили у травні 2021 року. Її учасникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колишніх поліцейських звинувачують у таких злочинах:

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів;

неправдиве повідомлення про вчинення злочину;

правопорушення, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Працівники СІЗО у Львові були наркодилерами

На території Львівської установи виконання покарань №19 організували постачання наркотиків для в'язнів. Членами злочинного угруповання були 5 працівників СІЗО. Вони передавали ув'язненим заборонені речовини через друзів та рідних.