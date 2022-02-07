До злочинної групи належали колишні працівники одного з районних управлінь поліції у Львівській області. Мовиться про керівника оперативного підрозділу та трьох його підлеглих.
До теми Щодня продавали 50 тисяч доз: у Києві судитимуть наркодилерів
Як чинили правоохоронці
Поліцейські впродовж 2020 – 2021 років реалізували у Львові схему з продажу заборонених речовин. Вони постачали наркозалежним амфетамін, "солі", "Альфа PVP", героїн та метадон.
Крім цього, колишні правоохоронці фальсифікували кримінальні провадження, щоб збільшувати "продуктивність" роботи. Чоловіки платили людям, щоб ті зізнавались у злочинах, яких насправді не скоювали.
Що загрожує чоловікам
Злочинну групу викрили у травні 2021 року. Її учасникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Колишніх поліцейських звинувачують у таких злочинах:
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів;
- неправдиве повідомлення про вчинення злочину;
- правопорушення, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
Працівники СІЗО у Львові були наркодилерами
На території Львівської установи виконання покарань №19 організували постачання наркотиків для в'язнів. Членами злочинного угруповання були 5 працівників СІЗО. Вони передавали ув'язненим заборонені речовини через друзів та рідних.