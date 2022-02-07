К преступной группе принадлежали бывшие работники одного из районных управлений полиции во Львовской области. Речь идет о руководителе оперативного подразделения и трех его подчиненных.

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Как поступали правоохранители

Полицейские на протяжении 2020-2021 годов реализовали во Львове схему по продаже запрещенных веществ. Они поставляли наркозависимым амфетамин, "соли", "Альфа PVP", героин и метадон.

Кроме того, бывшие правоохранители фальсифицировали уголовные производства, чтобы увеличивать "производительность" работы. Мужчины платили людям, чтобы те признавались в преступлениях, которых на самом деле не совершали.

Что грозит мужчинам

Преступную группу разоблачили в мае 2021 года. Ее участникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Бывших полицейских обвиняют в следующих преступлениях:

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств;

ложное сообщение о совершении преступления;

правонарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сотрудники СИЗО во Львове были наркодилерами

На территории Львовского учреждения исполнения наказаний №19 организовали поставки наркотиков для заключенных. Членами преступной группировки были 5 работников СИЗО. Они передавали заключенным запрещенные вещества через друзей и родных.