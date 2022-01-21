Правоохранители 20 января задержали парня. Сейчас его дело передали в суд, где подозреваемому изберут меру пресечения.

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Результаты обысков

Полицейские провели 15 санкционированных обысков. Как сообщили в Национальной полиции, изъяли значительное количество вещества растительного происхождения, возможно каннабис.

Вещественными доказательствами также стали похожий на пистолет предмет, устройства для употребления наркотиков. Кроме этого, правоохранители нашли деньги, которые парень вероятно получал от незаконной деятельности.

Что грозит подозреваемому

Полицейские, сразу после задержания парня, сообщили ему о незаконном производстве, изготовлении и продаже наркотических средств. Наказание предусматривает от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители ищут других людей, которые могли быть причастными к преступной деятельности.

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