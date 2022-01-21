Злоумышленник говорил, что он хорошо осведомлен об оперативной работе. Ему уже сообщили о подозрении.

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Злоумышленник выдавал себя за майора полиции

Несколько жителей Львовщины создали преступную группировку. Ее организатором был 47-летний стриянин. Злоумышленники занимались производством и продажей наркотиков и психотропов. "Сырье" заказывали в интернете и получали по почте.

В частном доме, принадлежащем родным одного из злоумышленников, они наладили производство. Впоследствии через соцсети мужчины договаривались с клиентами о встречах, объемах продаж и оплате.

Лидер преступной группы, чтобы повысить свою значимость в криминальном мире, говорил, что он был майором милиции. Поэтому мужчина предлагал другим группам наркодилеров свое "влияние и защиту". На самом деле, он никогда не был правоохранителем.

Полицейские провели оперативную закупку у наркоторговцев. По заключению экспертизы, злоумышленники продали им амфетамин.

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Злоумышленникам грозит тюрьма

Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД задержали 4 злоумышленников. В их домах провели обыски. Полицейские изъяли прекурсоры и оборудование для производства наркотиков, амфетамин, деньги, оружие и мобильные телефоны.

Организатору и участникам группировки следователи объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

"незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов";

"незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров".

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.