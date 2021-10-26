Сессию Львовского облсовета отменили из-за угрожающей ситуации с COVID-19
Источник:ZAXID.NET
Заседание Львовского облсовета отменили из-за малого количества депутатов. В общем прибыли лишь 33 депутата из 84. Случилось это из-за угрожающей эпидемиологической ситуации.
Заседание депутатов облсовета должно было состояться 26 октября. Глава облсовета Ирина Гримак сообщила о переносе сессии на неопределенный срок.
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Угрожающая ситуация на Львовщине
На сессию во вторник прибыли лишь 33 депутата Львовского облсовета из 84. Заседание пришлось перенести, ведь для принятия решений и работы сессии нужно минимум 43 избранника.
О новой дате сессии сообщат позже. Когда именно она состоится сказать сейчас трудно.
Имею информацию от нескольких руководителей фракций, что есть просьба перенести рабочую сессию в связи с эпидемиологической ситуацией. Депутаты пожелали поберечься и поберечь всех нас от угрозы быть инфицированными,
– пояснила Ирина Гримак.
Карантинные ограничения на Львовщине: что известно
- С 25 октября во Львовской области ввели новые карантинные правила.
- Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до посещения заведения).
- Новые правила не распространяются на продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки.
- Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября.