На шахтах Львовугля тяжело травмировались 2 горняка

На шахтах ГП "Львовуголь" 22 февраля 2 горняка получили тяжелые травмы. Оба шахтера в тот момент работали.

Один случай произошел на шахте "Лесная", а другой – на "Степной". В прессслужбе Главного управления Гоструда во Львовской области подтвердили эту информацию.

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Шахтер получил тяжелую травму головы

В пресс-службе ГУ Гоструда Львовщины рассказали, что на шахте "Лесная" примерно в 15:30 травмировался 27-летний горняк очистного забоя.

Во вторую смену во время добычи угля в лаве №168 разорвалась цепь скребкового конвейера и элементом цепи, который отлетел в сторону, травмировало горняка очистного забоя 1995 года рождения,

– сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали переломы свода черепа. Сейчас он находится в реанимации. Из-за тяжести травмы причины этого инцидента будет устанавливать специальная комиссия.

Горняк тяжело травмировал позвоночник

В тот же день примерно в 17:30 на шахте "Степная" произошел еще один несчастный случай. По предварительной информации, там травмировался 40-летний горняк. Во время проведения работ случилось отслоившийся кусок породы. В результате шахтер получил травмы позвоночника и правой руки.

"Мастер-подрывник проводил работы. Залез в просеку, чтобы проверить на наличие вибухоматеріалів. В этот момент произошел обвал, он получил травмы позвоночника", – отметил председатель профсоюза шахты "Степная" Виталий Онижук.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние – тяжелое. По мнению Онижука, его будут перевозить на лечение во Львов.

Шахты "Степная" и "Лесная" – обособленные подразделения государственного предприятия по ДКХ "Львовуголь". Первая расположена в селе Глухов Червоноградского района, а вторая – в селе Селец.