Трагедия произошла на шахте имени Миндели, что в регионе Имерети – на западе Грузии. В больницу сейчас доставили 9 человек.
Ранее В результате аварии на шахте на Львовщине погиб горняк
Все пострадавшие – в тяжелом состоянии
Медики оценили состояние всех пострадавших как тяжелое. Спасти жизнь одного из шахтеров врачи не смогли.
Взрыв на шахте произошел вечером 30 января. Пока официальной причины трагедии не называют. В компании "Сакнахшири", которая управляет рудником, сообщили, что проводят расследование и выясняют детали.
Смотрите на карте, где расположен город Ткибули:
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Что известно о шахтах в Ткибули:
- В Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури.
- Остальные рудники в регионе не работают с 2018 года.
- Их работу остановили после ряда трагедий, унесших 25 жизней.
- Владельцем шахт является компания "Сакнахшири".
- Всего в этой компании работает 1200 человек, половина из которых работает под землей.