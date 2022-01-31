Трагедия произошла на шахте имени Миндели, что в регионе Имерети – на западе Грузии. В больницу сейчас доставили 9 человек.

Ранее В результате аварии на шахте на Львовщине погиб горняк

Все пострадавшие – в тяжелом состоянии

Медики оценили состояние всех пострадавших как тяжелое. Спасти жизнь одного из шахтеров врачи не смогли.

Взрыв на шахте произошел вечером 30 января. Пока официальной причины трагедии не называют. В компании "Сакнахшири", которая управляет рудником, сообщили, что проводят расследование и выясняют детали.

Смотрите на карте, где расположен город Ткибули:

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Что известно о шахтах в Ткибули: