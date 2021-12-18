Авария произошла примерно в 18:00. Шахта "Надежда" располагается в городе Сосновка, что недалеко от Червонограда на Львовщине.

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Шахтер оказался под завалами

Как рассказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык , обрушение произошло на глубине 500 метров.

Сначала была информация, что под завалами оказался шахтер 1986 года рождения. Через некоторое время сообщили, что спасти мужчину так и не удалось. Он, к сожалению, погиб.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что авария произошла на глубине 544 метра в 164 бортовом штреке. На месте работали два отделения горноспасательной службы.

Горняк умер по дороге на поверхность

Медики подземного медицинского пункта оказали помощь мужчине. Но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер.

Искренние соболезнования семье погибшего. Склоняем головы перед работниками одной из самых опасных и недооцененных профессий в мире,

– добавил Волынец.

Пока неизвестно, были ли под завалами другие горняки. Причины аварии устанавливаются.