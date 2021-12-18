Аварія сталася приблизно о 18:00. Шахта "Надія" розташовується у місті Соснівка, що неподалік Червонограда на Львівщині.

До теми Протести шахтарів продовжуються: на Львівщині гірники перекрили прикордонну трасу

Шахтар опинився під завалами

Як розповів перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик, обвал стався на глибині в 500 метрів.

Спершу була інформація, що під завалами опинився шахтар 1986 року народження. За деякий час повідомили, що врятувати чоловіка так і не вдалося. Він, на жаль, загинув.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець уточнив, що аварія сталася на глибині в 544 метри у 164 бортовому штреку. На місці працювали два відділення гірничорятувальної служби.

Гірник помер дорогою на поверхню

Медики підземного медичного пункту надали допомогу чоловікові. Але, на жаль, дорогою на поверхню гірник помер.

Щирі співчуття родині загиблого. Схиляємо голови перед працівниками однієї з найнебезпечніших та недооцінених професій у світі,

– додав Волинець.

Наразі невідомо, чи під завалами були інші гірники. Причини аварії встановлюють.