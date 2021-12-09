Гірникам ДП "Львіввугілля" не виплатили зарплати на понад 376 мільйонів гривень. Спочатку вони страйкували під землею, а потім вирішили перекрити трасу.

До теми Не отримали зарплати на 376 мільйонів гривень: гірники 5 шахт на Львівщині оголосили страйк

Шахтарі перекривали міжнародну трасу

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що усі 32 гірники шахти "Червоноградська" 8 грудня вийшли на поверхню. Вони 7 грудня влаштували підземний страйк через зарплатні борги. Гірники вимагали повернути їм зароблені гроші, які заборгували ще з липня.

Попри те, що шахтарі піднялися на поверхню, їхній протест продовжується. Вони вирішили перекрити прикордонний перехід біля Рави-Руської, щоб привернути увагу до критичної ситуації з невиплатою зарплати та кризи у вугільній галузі.

Водночас згідно з розподілом бюджетних коштів, пропонується виділити на виплату зарплати по ДП "Львіввугілля" близько 40 мільйонів гривень… Нагадаю, що станом на 7 грудня зарплатний борг перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягає 376,27 мільйона гривень,

– додав Волинець.

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що трасу перекрили приблизно 100 шахтарів. На місці події працювали співробітники Жовківського відділу поліції, поліції діалогу та патрульні.

У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Катерина Рибій зазначила, що протестувальники перекрили трасу приблизно об 11:30. Проїзд до кордону був неможливим. Станом на 13:30 рух відновили.

Шахтарі перекрили трасу біля Рави-Руської: відео

Коротко про зарплатні борги перед шахтарями

Гірникам ДП "Львіввугілля" регулярно боргують зарплати. Коли її все ж виплачують, то перераховують не повністю, а лише частинами.

Через це шахтарі часто влаштовують страйки, перекривають дороги та відмовляються працювати.

Завдяки прибутку від продажу вугілля шахтарям вже виплатили заборговану платню за квітень.

Востаннє гірники влаштували великий пікет під стінами ЛОДА на початку серпня. Тоді мовилося про борг у 300 мільйонів гривень.

Окрім цього, через страйк працівників зупинялась шахта "Степова".

Гірники 1 зміни шахти "Червоноградська" влаштували протест 7 грудня. Вони відмовлялися виходити на поверхню, поки не отримають зароблених грошей.

Згодом до протесту приєдналися гірники шахт "Великомостівська", "Межирічанська", "Лісова" і "Степова".

Цікаво! На Львівщині загалом працюють 7 шахт. 6 з них – це шахти ДП "Львіввугілля": "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова". Колектив "Відродження" поки до протесту не приєднався.