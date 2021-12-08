Не отримали зарплати на 376 мільйонів гривень: гірники 5 шахт на Львівщині оголосили страйк

За інформацією "Нео Радіо Червоноград", до протесту гірників шахти "Червоноградська" долучилися колективи шахт "Великомостівська", "Межирічанська" і "Степова". Також їх підтримують гірники шахти "Лісова".

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Шахтарі протестують проти невиплати зарплати

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що станом на 13:00 8 грудня шахтарські протести на Львівщині тривають.

Сьогодні через накопичення зарплатного боргу перед працівниками ДП "Львіввугілля" гірники 1 зміни 4-х шахт держпідприємства відмовились спускатись в шахту,

– зазначив Волинець.

Окрім цього, представники колективів копалень провели збори на центральній площі Червонограда та вирушили до адміністрації підприємства у Сокаль.



На Львівщині страйкують шахтарі / Фото "Нео Радіо Червоноград"

"Група гірників шахти "Лісова" перекриває дорогу Р-15 неподалік Соснівки. Вже понад добу на знак протесту залишаються під землею 38 гірників "Червоноградської". Люди відмовляються виїжджати на поверхню, доки з ними не розрахуються по зарплатних боргах", – додав лідер профспілки.

До гірників шахти "Червоноградська" 7 грудня спустились лікарі та бійці гірничорятувальної служби України для контролю за рудничною атмосферою. Забезпечення протестувальників їжею та водою організовують профспілки.

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Зарплатний борг – понад 376 мільйонів гривень

Волинець зауважив, що працівникам ДП "Львіввугілля" боргують зарплату з липня. Станом на 7 грудня їм не виплатили 376,27 мільйона гривень. Загалом гірникам підпорядкованих Міністерству енергетики шахт заборгували 2,4 мільярда гривень.

Лідер профспілки також зауважив, що шахтарі відмовляються виїжджати на поверхню, доки з ними не розрахуються. Лідери регіонального об'єднання Незалежної профспілки гірників України міста Червонограда звернулись до центральних органів влади та нардепів з вимогою негайно виплатити людям зароблені гроші.

"В ДП "Львіввугілля" склалась вкрай критична ситуація, пов'язана з повною відсутністю коштів, що зумовлено неналежними розрахунками споживачів енергетичного вугілля, заниженою ціною на вугільну продукцію протягом року і незбалансованою держпідтримкою. Неодноразові наші звернення, претензії не дали жодного позитивного результату", – мовиться у зверненні представників трудових колективів шахт Львівщини.

У зверненні також додали, що відсутність грошей призводить до невиплати зарплати шахтарям, а це спричиняє зростання соціальної напруги в колективах.



Гірники вимагають виплатити їм зарплати / Фото "Нео Радіо Червоноград"

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Протести можуть стати масштабнішими

У коментарі ZAXID.NET голова профспілки шахти "Межирічанська" Андрій Паска зазначив, що на підприємстві наразі страйкують приблизно 300 працівників 1 зміни.

Я думаю, що їх підтримають і наступні зміни. Весь колектив це близько тисячі людей. Життєдіяльність шахти буде підтримуватися,

– додав Паска.

За його словами, працівники налаштовані рішуче. Гірники будуть страйкувати, поки їм не виплатять боргу. Як тільки його погасять, шахтарі будуть готовими знову приступити до роботи.

Цікаво! З 7 шахт, які є на Львівщині, 6 є підпорядкованими ДП "Львіввугілля" – "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова". До страйку гірників поки не приєднався колектив "Великомостівської".

Гірникам не виплатили понад 376 мільйонів / Фото "Нео Радіо Червоноград"