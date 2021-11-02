Станом на кінець вересня зарплатний борг перед гірниками становив понад 231 мільйон гривень. Шахтарі неодноразово влаштовували акції протесту, щоб повернути зароблені гроші.

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Шахтарям Львівщини почнуть повертати заборговані зарплати

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що 1 листопада на рахунки ДП "Львіввугілля" надійшли 178 мільйонів гривень з держбюджету за програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

Цими коштами працівникам підприємства погасять заборгованість зарплати за липень – серпень,

– додав посадовець.

За словами Козицького, ці виплати стали можливими завдяки змінам до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Вони стосуються реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів.

"Документ передбачає додатково 1 мільярд гривень на виплату заробітної плати працівникам державних шахт України. Гроші будуть виплачені гірникам найближчими днями", – підсумував голова ЛОДА.

Коротко про зарплатні борги перед шахтарями

За інформацією "Львівського порталу", у ЛОДА сподіваються на гроші держбюджету, щоб виплатити заборговані зарплати гірникам.

Завдяки надходженню коштів від продажу вугілля шахтарям наразі вже виплатили заборговану платню за квітень.

Зарплату гірникам "Львіввугілля" боргують регулярно. Коли її все ж виплачують, то перераховують не цілком, а лише частинами. Тому шахтарі часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

Востаннє вони влаштували великий пікет під стінами ЛОДА на початку серпня. Тоді мовилося про борг у 300 мільйонів гривень.

Окрім цього, через страйк працівників зупинялась шахта "Степова".

Цікаво! На Львівщині працюють 7 шахт. 6 з них – шахти ДП "Львіввугілля": "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова".

Текст допису Максима Козицького

Сьогодні на рахунки ДП "Львіввугілля" надійшло 178 млн грн з держбюджету за програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

Цими коштами працівникам підприємства погасять заборгованість зарплати за липень-серпень.

Зазначу, що ці виплати можливі, завдяки змінам до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (від 8 жовтня закону №6052) щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів. Документ передбачає додатково 1 млрд гривень на виплату заробітної плати працівникам державних шахт України.

Гроші будуть виплачені гірникам найближчими днями.