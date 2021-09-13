Це вже не перша перевірка у складах "Львіввугілля". У Міненергетики заявили, що винних у нестачі обов'язково слід притягнути до відповідальності.

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У складах "Львіввугілля" провели перевірку

Міненерго ініціювало інвентаризацію залишків на складах шахт ДП "Львіввугілля". Це зробили для того, щоб проконтролювати видобуток та запаси на підпорядкованому міністерству вугледобувному підприємству. Керівник ДП організував протягом 6 та 7 вересня інструментальну зйомку аварійних вугільних складів відокремлених шахт. Тобто на підприємстві провели заміри залишків вугілля, щоб встановити фактичний обсяг породи у складах.

У результаті перевірки виявилось, що на "Львіввугілля" бракує 17585 тонн копалин. Тож Міненерго звернулося до Нацполіції із заявою про ймовірне розкрадання державного майна. За словами заступника міністра енергетики Олексія Куракова, це вже перша така перевірка під час підготовки до опалювального сезону.

Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб виявити й притягнути до відповідальності винних. Ми докладатимемо максимум зусиль для контролю та забезпечення ефективної роботи галузевих державних підприємств і недопущення зловживань,

– додав Кураков.

За інструкцією про облік видобутого вугілля і готової вугільної продукції на шахтах Мінвуглепрому, людей, винних у порушеннях, притягують до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Своєю чергою, посадовців, які допустили або навмисне спотворили дані у звіті, притягують до кримінальної відповідальності, згідно з українським законодавством.

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