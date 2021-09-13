Это уже не первая проверка в складах "Львовуголя". В Минэнергетики заявили, что виновных в недостатке обязательно следует привлечь к ответственности.

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На складах "Львовуголя" провели проверку

Минэнерго инициировало инвентаризацию остатков на складах шахт ГП "Львовуголь". Это сделали для того, чтобы проконтролировать добычу и запасы на подчиненном министерству угледобывающем предприятии. Руководитель ГП организовал в течение 6 и 7 сентября инструментальную съемку аварийных угольных складов обособленных шахт. То есть на предприятии провели замеры остатков угля, чтобы установить фактический объем породы в складах.

В результате проверки оказалось, что на "Львовуголе" не хватает 17 585 тонн ископаемых. Поэтому Минэнерго обратилось в Нацполицию с заявлением о возможном хищении государственного имущества. По словам заместителя министра энергетики Алексея Куракова, это уже не первая такая проверка во время подготовки к отопительному сезону.

Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных. Мы будем прилагать максимум усилий для контроля и обеспечения эффективной работы отраслевых государственных предприятий и недопущения злоупотреблений,

– добавил Кураков.

По инструкции об учете добытого угля и готовой угольной продукции на шахтах Минуглепрома, людей, виновных в нарушениях, привлекают к дисциплинарной и материальной ответственности. В свою очередь, должностных лиц, которые допустили или умышленно исказили данные в отчете, привлекают к уголовной ответственности, согласно украинскому законодательству.

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