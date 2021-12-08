По информации "Нео Радио Червоноград", к протесту горняков шахты "Червоноградская" присоединились коллективы шахт "Великомостовская", "Междуреченская" и "Степная". Также их поддерживают горняки шахты "Лесная".
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Шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты
Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что по состоянию на 13:00 8 декабря шахтерские протесты на Львовщине продолжаются.
Сегодня из-за накопления зарплатного долга перед работниками ГП "Львовуголь" горняки 1 смены 4-х шахт госпредприятия отказались спускаться в шахту,
– отметил Волынец.
Кроме этого, представители коллективов приисков провели собрание на центральной площади Червонограда и отправились в администрацию предприятия в Сокаль.
На Львовщине бастуют шахтеры / Фото "Нео Радио Червоноград"
"Группа горняков шахты "Лесная" перекрывает дорогу Р-15 неподалеку Сосновки. Уже более суток в знак протеста остаются под землей 38 горняков "Червоноградской". Люди отказываются выезжать на поверхность, пока с ними не рассчитаются по зарплатным долгам", – добавил лидер профсоюза.
К горнякам шахты "Червоноградская" 7 декабря спустились врачи и бойцы горноспасательной службы Украины для контроля за рудничной атмосферой. Обеспечение протестующих едой и водой организуют профсоюзы.
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Зарплатный долг – более 376 миллионов гривен
Волынец отметил, что работникам ГП "Львовуголь" задолжали зарплату с июля. По состоянию на 7 декабря им не выплатили 376,27 миллиона гривен. В целом горнякам подчиненных Министерству энергетики шахт задолжали 2,4 миллиарда гривен.
Лидер профсоюза также отметил, что шахтеры отказываются выезжать на поверхность, пока с ними не рассчитаются. Лидеры регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины города Червонограда обратились к центральным органам власти и нардепам с требованием немедленно выплатить людям заработанные деньги.
"В ГП "Львовуголь" сложилась крайне критическая ситуация, связанная с полным отсутствием средств, что обусловлено ненадлежащими расчетами потребителей энергетического угля, заниженной ценой на угольную продукцию в течение года и несбалансированной господдержкой. Неоднократные наши обращения, претензии не дали никакого положительного результата", – говорится в обращении представителей трудовых коллективов шахт Львовщины.
В обращении также добавили, что отсутствие денег приводит к невыплате зарплаты шахтерам, а это влечет рост социального напряжения в коллективах.
Горняки требуют выплатить им зарплаты / Фото "Нео Радио Червоноград"
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Протесты могут стать масштабнее
В комментарии ZAXID.NET председатель профсоюза шахты "Межиричанская" Андрей Паска отметил, что на предприятии сейчас бастуют примерно 300 работников 1 смены.
Я думаю, что их поддержат и последующие смены. Весь коллектив это около тысячи человек. Жизнедеятельность шахты будет поддерживаться,
– добавил Паска.
По его словам, работники настроены решительно. Горняки будут бастовать, пока им не выплатят долг. Как только его погасят, шахтеры будут готовы снова приступить к работе.
Горнякам не выплатили более 376 миллионов / Фото "Нео Радио Червоноград"