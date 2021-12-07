Горняки протестуют против зарплатных долгов. Они не получали заработанные деньги от сентября.

Заметьте "Львовуголь" получило 178 миллионов гривен на выплату зарплатных долгов шахтерам

Горняки шахты "Червоноградская" устроили забастовку

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 7 декабря рассказал, что горняки шахты "Червоноградская" отказались подниматься на поверхность из-за зарплатных долгов.

На шахте "Червоноградская" ГП "Львовуголь", протестуя против зарплатного долга, отказались подниматься на поверхность шахтеры 1 смены,

– написал Волынец.

Помощник генерального директора ГП "Львовуголь" Владимир Вовк сообщил, что деньги на выплату зарплаты горнякам за ноябрь до сих пор не поступили на счета казначейства. По информации "Львовского портала", долг перед шахтерами составляет более 236,27 миллиона гривен.

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На горняков оказывают давление

В комментарии Суспільному заместитель председателя профсоюзной организации шахты "Червоноградская" Павел Голота отметил, что зарплату горнякам задолжали с сентября.

"У нас есть задолженность от сентября. Нам обещали выплатить деньги в пятницу, 3 декабря. В пятницу сказали, что нет документов. В понедельник, 6 декабря, сказали, что денег уже нет. "Центрэнерго" не рассчитывается за поставки угля. А сегодня это единственная шахта ГП "Львовуголь", которая выполняет план", – добавил Голота.

Он отметил, что в 15: 00 остальные шахтеры также могут остановить добычу. По словам Волынца, по состоянию на 15:30 42 Горняка 1 смены шахты "Червоноградская" остаются в забое. В свою очередь, шахтеры 2 смены направились в Сокаль – в ГП "Львовуголь".

"Горняки добывающего участка спустились в шахту. Они предупредили администрацию, что не будут выезжать. Между тем администрация давит на них, директор требует после завершения рабочей смены выехать на поверхность", – добавил Волынец.

Коротко о зарплатных долгах перед шахтерами

Львовская облгосадминистрация ожидает деньги из госбюджета, чтобы выплатить задолженные зарплаты горнякам.

Благодаря прибыли от продажи угля шахтерам уже выплатили зарплатой за апрель.

Горняки "Львовуголь" регулярно не получают заработанных денег. Когда зарплату все же выплачивают, то перечисляют не полностью, а лишь частями.

За это шахтеры часто устраивают протесты, перекрывают дороги и отказываются выходить на работу.

В последний раз горняки устроили большой пикет под стенами лога в начале августа. Тогда говорилось о долге в 300 миллионов гривен.

Кроме этого, из-за забастовки работников останавливалась шахта "Степная".

Интересно! На Львовщине всего работают 7 шахт. 6 из них – это шахты ГП "Львовуголь": "Возрождение", "Лесная", "Червоноградская", "Великомостовская", "Междуреченская" и "Степная".