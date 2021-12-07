Гірники протестують проти зарплатних боргів. Вони не отримували зароблені гроші від вересня.

Зауважте "Львіввугілля" отримало 178 мільйонів гривень на виплату зарплатних боргів шахтарям

Гірники шахти "Червоноградська" влаштували страйк

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець 7 грудня розповів, що гірники шахти "Червоноградська" відмовилися підійматися на поверхню через зарплатні борги.

На шахті "Червоноградська" ДП "Львіввугілля", протестуючи проти зарплатного боргу, відмовились підійматись на поверхню шахтарі 1 зміни,

– написав Волинець.

Помічник генерального директора ДП "Львіввугілля" Володимир Вовк повідомив, що гроші на виплату зарплати гірникам за листопад досі не надійшли на рахунки казначейства. За інформацією "Львівського порталу", борг перед шахтарями становить понад 236,27 мільйона гривень.

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На гірників чинять тиск

У коментарі Суспільному заступник голови профспілкової організації шахти "Червоноградська" Павло Голота зазначив, що зарплату гірникам боргують від вересня.

"У нас є заборгованість від вересня. Нам обіцяли виплатити гроші в п'ятницю, 3 грудня. В п'ятницю сказали, що немає документів. У понеділок, 6 грудня, сказали, що грошей уже немає. "Центренерго" не розраховується за постачання вугілля. А сьогодні це є єдина шахта ДП "Львіввугілля", яка виконує план", – додав Голота.

Він зауважив, що о 15:00 решта шахтарів також можуть зупинити видобуток. За словами Волинця, станом на 15:30 42 гірники 1 зміни шахти "Червоноградська" залишаються у вибої. Своєю чергою, шахтарі 2 зміни попрямували в Сокаль – до ДП "Львіввугілля".

"Гірники видобувної дільниці спустилися в шахту. Вони попередили адміністрацію, що не будуть виїжджати. Тим часом адміністрація тисне на них, директор вимагає після завершення робочої зміни виїхати на поверхню", – додав Волинець.

Коротко про зарплатні борги перед шахтарями

Львівська облдержадміністрація очікує на гроші з держбюджету, щоб виплатити заборговані зарплати гірникам.

Завдяки прибутку від продажу вугілля шахтарям вже виплатили заборговану платню за квітень.

Гірники "Львіввугілля" регулярно не отримують зароблених грошей. Коли зарплату все ж виплачують, то перераховують не повністю, а лише частинами.

Через це шахтарі часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

Востаннє гірники влаштували великий пікет під стінами ЛОДА на початку серпня. Тоді мовилося про борг у 300 мільйонів гривень.

Окрім цього, через страйк працівників зупинялась шахта "Степова".

Цікаво! На Львівщині загалом працюють 7 шахт. 6 з них – це шахти ДП "Львіввугілля": "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова".