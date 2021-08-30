Швейцар львовского ресторана "Криивка" попал в Книгу рекордов Украины

Швейцар львовского ресторана "Криивка" Николай Панченко попал в Книгу рекордов Украины. В течение 14 лет он сказал лозунг "Героям слава!" 1,2 миллиона раз.

Николай Панченко работает в "Криивке" с первых дней работы заведения. Гости попадают в кнайпу только после его контроля.

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Швейцар "Криивки" попал в Книгу рекордов Украины

В "Криивке" рассказали, что 30 августа многолетний швейцар заведения Николай Панченко попал в Книгу рекордов Украины.

Если были в Криивке и говорили лозунг, чтобы пройти "контроль", то вы точно присоединились к рекорду,

– отметили в учреждении.

Эксперты Книги рекордов Украины официально зафиксировали рекорд Николая Панченко. С 2007 до 2021 года он в ответ на лозунг гостей "Слава Украине!" сказал "Героям слава!" 1,2 миллиона раз.

"Господин Николай работает в кнайпе с первых дней работы заведения. Он охраняет Криивку, чтобы туда не попали москали", – рассказали в "Криивке".

В ресторане отметили, что в далеком 2007 году львовяне почти не употребляли лозунг "Слава Украине". В свою очередь, туристы вообще не знали его или боялись говорить. Наконец в 2018 году этот лозунг стал официальным приветствием Вооруженных Сил Украины.

Рекорд попал в категорию "Государственность". Результаты зафиксировали по подсчетам, согласно статистике заведения о посещаемости.

"Приходите в гости, чтобы в следующем году было 2 000 000. Слава Украине! Борьба продолжается!", – подытожили в "Криивке".

! Ресторан "Криивка" открыли в сентябре 2007 года на площади Рынок. Заведение создали в виде полевой криивки УПА. Здесь можно увидеть портреты воинов, много тогдашней оружия, стилизованное меню и тир. Ресторан входит в сеть заведений "!FESTХолдинг эмоций".



Швейцар "Криивки" попал в Книгу рекордов Украины / Фото "Криивка"