Синоптики предупредили о первых заморозках: прогноз погоды на Львовщине на 7 – 11 октября

Синоптики прогнозируют на Львовщине первые ночные заморозки. Местами столбики термометров будут опускаться до -3 градусов.

В свою очередь, днем на Львовщине будет довольно тепло. Температура будет колебаться от 9 до 15 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на Львовщине на 7 – 11 октября

В четверг, 7 октября, погоду в области будет определять юго-западная периферия антициклона над Европейской территорией России. На Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток осадков не ожидают.

Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности - "желтый".

Температура ночью составит 3 – 5 градусов тепла, а днем – 13 – 15 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 7 октября / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 8 октября, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Осадков в течение суток не прогнозируют.

Ветер – восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля, а днем – от 11 до 13 градусов тепла.



Прогноз погоды на 8 октября / Данные Укргидрометцентра

Заметьте Тепло и осадки в пределах нормы: какой будет погода в октябре

В субботу, 9 октября, как и во все предыдущие дни, в области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 9 октября / Данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 10 октября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет. Ветер – восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Также ожидают заморозки до 3 градусов. Днем температура составит 9-11 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 10 октября / Данные Укргидрометцентра

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В понедельник, 11 октября, в области снова будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер – восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит 0-2 градуса тепла. Вероятны заморозки до 3 градусов. Днем температура будет колебаться от 11 до 13 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 11 октября / Данные Укргидрометцентра