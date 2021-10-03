Исключение составляют большинство западных областей и побережья морей. На других территориях спасатели предупредили о І уровне опасности.

Обратите внимание Солнце днем и заморозки ночью: прогноз погоды на 4 октября

В каких областях будут заморозки

По данным Укргидрометцентра, заморозки на поверхности почвы будут 4 – 6 октября. Местами воздух похолодает до 0...-5 градусов. ГСЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

Где и когда ждать похолодания:

ночью 4 октября, кроме большинства западных областей и крайнего юга,

5 – 6 октября в северных, центральных регионах,

6 октября – в восточных и большинстве западных областей.

В Киевской области ночью 4 октября также будет холодно: заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов.

Какой будет погода в ближайшее время