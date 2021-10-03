Исключение составляют большинство западных областей и побережья морей. На других территориях спасатели предупредили о І уровне опасности.

Обратите внимание Солнце днем и заморозки ночью: прогноз погоды на 4 октября

В каких областях будут заморозки

По данным Укргидрометцентра, заморозки на поверхности почвы будут 4 – 6 октября. Местами воздух похолодает до 0...-5 градусов. ГСЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

Где и когда ждать похолодания:

  • ночью 4 октября, кроме большинства западных областей и крайнего юга,
  • 5 – 6 октября в северных, центральных регионах,
  • 6 октября – в восточных и большинстве западных областей.

В Киевской области ночью 4 октября также будет холодно: заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов.

Какой будет погода в ближайшее время

  • Погода в Украине в понедельник, 4 октября, будет солнечной. В течение дня будет +13...+17 градусов.
  • На западе страны будет теплее всего – воздух прогреется до +13...+ 18 градусов, в частности на Закарпатье – до +19...+ 21 градуса.
  • Всего в октябре синоптики прогнозируют теплую погоду. Количество осадков предусматривают в пределах климатической нормы, а средняя месячная температура будет достигать +7...+12 градусов.