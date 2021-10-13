Ситуация хуже, чем была в прошлом году, – Садовый анонсировал усиление карантина во Львове

Во Львове с каждым днем растет количество госпитализированных с коронавирусом. В связи с этим, в городе планируют ввести новые карантинные ограничения.

Городская комиссия ТЭБ и ЧС 8 октября уже несколько усилила карантин. В частности, с 18 октября ученики 5 – 11 классов и студенты переходят на дистанционное обучение.

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По словам городского головы Львова Андрея Садового, в городе увеличивается количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения,

– добавил мэр.

Он отметил, что в областной детской больнице по состоянию на 13 октября находится 36 детей. Поэтому к приему маленьких пациентов во Львове начали готовить больницу на улице Орлика.

Всего по состоянию на 13 октября в больницах города находятся 704 больных коронавирусом. 13 октября госпитализировали 103 человека, а выписали 51 пациента.

Количество госпитализированных с коронавирусом во Львове / Фото Андрея Садового.

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На Львовщине 95% больных коронавирусом-инфицированы Дельтой

По информации пресс-службы ЛОГА, заболеваемость коронавирусом в области также не спадает. В то же время загруженность больниц Львовщины ежедневно стремительно увеличивается. Сейчас в стационарах лечатся почти 2500 пациентов, а в реанимациях находятся 163 больных.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Ореста Чемериса, количество госпитализированных на 100 тысяч населения уже превысила показатель 60%. Каждый второй тест на коронавирус – положительный. У более 95% инфицированных болезнь вызвал именно штамм Дельта.

"Каждая очередная волна заболеваемости обусловлена мутацией вируса. Если весной пик был вызван британским Альфа-штаммом, то сейчас мы говорим о Дельту", – добавил чиновник.

Чемерис отметил, что такая ситуация с коронавирусом приблизила Львовщину к красной зоне. Введение в области самых жестких ограничений – вопрос нескольких дней.



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