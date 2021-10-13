Міська комісія ТЕБ та НС 8 жовтня вже дещо посилила карантин. Зокрема, з 18 жовтня учні 5 – 11 класів та студенти переходять на дистанційне навчання.

До теми У Львові з 14 жовтня посилили карантин

Садовий анонсував посилення карантину

За словами міського голови Львова Андрія Садового, у місті збільшується кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Ситуація виглядає гіршою, ніж була минулого року в цей час. Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження,

– додав мер.

Він зауважив, що в обласній дитячій лікарні станом на 13 жовтня перебуває 36 дітей. Тож до прийому маленьких пацієнтів у Львові почали готувати лікарню на вулиці Орлика.

Загалом станом на 13 жовтня у лікарнях міста перебувають 704 хворі на коронавірус. 13 жовтня госпіталізували 103 людини, а виписали 51 пацієнта.



Кількість госпіталізованих з коронавірусом у Львові / Фото Андрія Садового.

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На Львівщині 95% хворих на коронавірус – інфіковані Дельтою

За інформацією пресслужби ЛОДА, захворюваність на коронавірус в області також не спадає. Водночас завантаженість лікарень Львівщини щодня стрімко збільшується. Зараз у стаціонарах лікуються майже 2500 пацієнтів, а в реанімаціях перебувають 163 хворі.

За словами керівника обласного управління охорони здоров'я Ореста Чемериса, кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення вже перетнула показник 60%. Кожен другий тест на коронавірус – позитивний. У понад 95% інфікованих хворобу викликав саме штам Дельта.

"Кожна чергова хвиля захворюваності зумовлена мутацією вірусу. Якщо весною пік був спричинений британським Альфа-штамом, то зараз ми говоримо про Дельту", – додав посадовець.

Чемерис зауважив, що така ситуація з коронавірусом наблизила Львівщину до червоної зони. Введення в області найжорсткіших обмежень – питання кількох днів.