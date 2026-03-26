Кричала на детей и дергала их: во Львове уволили воспитательницу из детсада

Во Львове уволили воспитательницу детского сада №127. Это произошло после того, как в сети появилось видео, на котором работница садика грубо обращается с детьми во время прогулки.

Соответствующий ролик был опубликован во львовских пабликах в социальных сетях.

Что известно о скандале с воспитательницей детсада №127 во Львове?

Видео инцидента сняла женщина с балкона соседнего дома. Комментируя кадры, она отметила, что вышла на перерыв от работы за компьютером и стала свидетелем того, как воспитательница вела себя с детьми во время прогулки. Сам инцидент произошел в детском саду №127 во Львове.

На записи видно, как воспитательница начала кричать на детей, выстраивать их парами и требовать идти по двору ровно.

Сначала слышны ее слова: "Идем, я сказала". Затем она подошла к мальчику, начала дергать его, схватила за капюшон и крикнула: "Ты ходить умеешь? Я тебя спрашиваю". В результате девочка, которая стояла с мальчиком в паре, упала на землю.

Когда дети шли неровно, воспитательница останавливала их и снова кричала, требуя, чтобы они "держали линию". Также на видео слышны ее слова: "Когда я сказала – пошли, вы должны уже все идти".

Воспитательница детсада №127 во Львове кричала на детей и дергала их / Видео с фейсбук-страницы Юрия Несторовича

Под видео в комментариях на инцидент с воспитательницей отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк. По его словам, воспитательницу уже уволили.

Фрагмент на видео – ужасный. И он действительно был в саду. Такие работники не могут работать с детьми. Воспитательница – уволена. Все материалы передаем в полицию,

– отметил Закалюк.



Андрей Закалюк отреагировал на инцидент в детском саду №127 во Львове / Скриншот из комментариев в фейсбуке

